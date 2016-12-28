دير الأسد: الطفلة بسمة موسى وحيدة والديها تعود للحياة بعد أن غرقت في الماء لمدّة 6 دقائق
لأسباب غير معروفة تم إنزلاق مركبة العائلة وسقوطها في نهر الاردن، وهناك تم تخليص العائلة بينما الطفلة بقيت تحت الماء مدّة لا تقل عن 6 دقائق
يوسف موسى والد الطفلة:
الحمد لله بأن إبنتي عادت تتحرك وتتنفس وتتحدث كالمعتاد لقد كنّا قلقين جدًا عليها حيث انتزعت منا الراحة والابتسامة
لا يسعني إلاّ أن اشكر كل من ساعدنا خلال الحادث وأشكر الله ثم الطاقم الطبي على العلاج المميز الذي قدموه لطفلتي ونسال الله ان يشافي جميع المصابين
بسمة موسى جدّة الطفلة:
عندما وصلنا الى المستشفى ذهلنا من الوضع الخطير للطفلة حتى انني لم استطع الاقتراب من الطفلة لشدّة ألمي وحزني عليها فهي رزقت بعد سنوات طويلة وهي وحيدة والديها
الدكتور موطي عيني:
قمنا بمعالجة الطفلة على مدار 24 ساعة بعد أن كان وضعها خطير للغاية وبذلنا كل ما بوسعنا من اجل انقاذ حياتها وبعد هذا العلاج عادت الطفلة تتنفس وتتحدث، وصحتها جيدة جدًا
بعد أن سادت أجواء من الألم والحزن لدى عائلة موسى من دير الاسد ، إثر حادث الطرق الذي أسفر عن إصابة الاب يوسف وزوجته مرام بجراح طفيفة ومتوسطة، وإصابة طفلتهم بسمة بجراح بالغة الخطورة، عادت الابتسامة لوجوههم بعد أن تلقوا خبرًا بأن حالة الطفلة أخذ يتحسن وهي تتنفس بقواها الذاتية، وتتحرك كالمعتاد ولم ينجم الحادث عن اي ضرر في ذاكرتها.
جدير بالذكر أن الحادث قد وقع يوم الجمعة الماضية خلال جولة إستجمامية للعائلة، ولاسباب غير معروفة تم إنزلاق مركبة العائلة وسقوطها في نهر الاردن، وهناك تم تخليص العائلة، بينما الطفلة بقيت تحت الماء مدّة لا تقل عن 6 دقائق، وبلطف من الله نجت من الخطورة التي كانت تهدد حياتها. كما ويشار الى العائلة رزقت بطفلة بعد سنوات طويلة، وكم كانت فرحتهم كبيرة لهذه المناسبة التي رسمت في بيتهم السعادة والابتسامة.
يوسف موسى والد الطفلة كانت حالته النفسية سيئة جدًا، وكل الوقت كان يصلي من اجل انقاذ طفلته، حيث قال: "الحمد لله بأن إبنتي عادت تتحرك وتتنفس وتتحدث كالمعتاد. لقد كنّا قلقين جدًا عليها، حيث انتزعت منا الراحة والابتسامة، وفقط بعد ان علمنا بأن حالتها الصحية تحسنت بدأنا نشعر بالراحة والطمأنينة، واكثر ما افرحني هو عندما طلبت مني طفلتنا ان أشتري لها بوظة". ثم قال: "لا يسعني إلاّ أن اشكر كل من ساعدنا خلال الحادث، وأشكر الله ثم الطاقم الطبي على العلاج المميز الذي قدموه لطفلتي، ونسال الله ان يشافي جميع المصابين".
بسمة موسى جدة الطفلة قالت: "في نفس يوم الحادث تلقينا مكالمة هاتفية وتم اعلامنا بالامر. عندما وصلنا الى المستشفى ذهلنا من الوضع الخطير للطفلة، حتى انني لم استطع الاقتراب من الطفلة لشدّة ألمي وحزني عليها، فهي رزقت بعد سنوات طويلة وهي وحيدة والديها، لكن الحمد لله انها عادت الى الحياه، واعادت الينا الامل والراحة، والحمد لله على كل حال".
الدكتور موطي عيني وهو طبيب كبير في قسم العناية المكثفة للاطفال في مستشفى زيف، قال: "لقد قمنا بمعالجة الطفلة على مدار 24 ساعة بعد أن كان وضعها خطير للغاية، وبذلنا كل ما بوسعنا من اجل انقاذ حياتها، وبعد هذا العلاج عادت الطفلة تتنفس وتتحدث، وصحتها جيدة جدا".
يوسف موسى وطفلته بسمة
بسمة موسى جدّة الطفلة