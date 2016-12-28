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دير الأسد: الطفلة بسمة موسى وحيدة والديها تعود للحياة بعد أن غرقت في الماء لمدّة 6 دقائق

لأسباب غير معروفة تم إنزلاق مركبة العائلة وسقوطها في نهر الاردن، وهناك تم تخليص العائلة بينما الطفلة بقيت تحت الماء مدّة لا تقل عن 6 دقائق

يوسف موسى والد الطفلة:



الحمد لله بأن إبنتي عادت تتحرك وتتنفس وتتحدث كالمعتاد لقد كنّا قلقين جدًا عليها حيث انتزعت منا الراحة والابتسامة



لا يسعني إلاّ أن اشكر كل من ساعدنا خلال الحادث وأشكر الله ثم الطاقم الطبي على العلاج المميز الذي قدموه لطفلتي ونسال الله ان يشافي جميع المصابين

بسمة موسى جدّة الطفلة:



عندما وصلنا الى المستشفى ذهلنا من الوضع الخطير للطفلة حتى انني لم استطع الاقتراب من الطفلة لشدّة ألمي وحزني عليها فهي رزقت بعد سنوات طويلة وهي وحيدة والديها

الدكتور موطي عيني:



قمنا بمعالجة الطفلة على مدار 24 ساعة بعد أن كان وضعها خطير للغاية وبذلنا كل ما بوسعنا من اجل انقاذ حياتها وبعد هذا العلاج عادت الطفلة تتنفس وتتحدث، وصحتها جيدة جدًا

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2016-12-28 10:48:42 A نشر: 2016-12-28 10:48:42 A