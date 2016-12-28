السجن 35 عاما لطالب من أبو ديس بعد ادانته بمساعدة مهند الحلبي بقتل يهود

بيان المحكمة:

المتهم ساعد فلسطينيين بالدخول الى البلاد بطريقة غير قانونية وكان ناشط مع حماس، كما وكان ناشط في تنظيم تم حظره في اسرائيل

حكمت المحكمة المركزية في القدس على "شاب من أبو ديس بالسجن الفعلي لمدة 35 عامًا بعد ادانته بضلوعه في عملية طعن في شارع هجاي في البلدة القديمة في القدس حيث تمت ادانة المتهم والحكم بالسجن عليه ضمن صفقة ادعاء، كما وحكم القاضي على المتهم بدفع غرامة مالية كتعويض لكل واحدة من العائلات بمبلغ 258 ألف شيكل، حيث يتم دفع المبلغ لأرملتي المرحومين وهما توزعان المبلغ على أفراد العائلتين"، وفقا للبيان.



مهند الحلبي

ويستدل من بيان المحكمة أن "المتهم ساعد فلسطينيين بالدخول الى البلاد بطريقة غير قانونية وكان ناشط مع حماس، كما وكان ناشط في تنظيم تم حظره في اسرائيل، ومن ابرز المخالفات كانت أن المتهم ساعد مهند الحلبي على القتل يوم 3.10.2015 وهو منفذ عملية أدت الى مقتل اسرائيليين اثنين، كما وتضامن المتهم مع مهند الحلبي عبر الفيسبوك"، وفقا للبيان.



