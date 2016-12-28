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رياضة وشباب رياضة عالمية مارادونا: تتويج نابولي بالدوري الإيطالي ليس مستحيلا والفارق بسيط مع يوفتوس

رياضة وشباب

مارادونا: تتويج نابولي بالدوري الإيطالي ليس مستحيلا
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مارادونا: تتويج نابولي بالدوري الإيطالي ليس مستحيلا والفارق بسيط مع يوفتوس

دييجو أرماندو مارادونا:

بالتأكيد من حق نابولي أن يحلم بالفوز بلقب الدوري فالفارق بينه ويوفنتوس ليس كبيرا من الناحية الفنية بالشكل الذي يجعل الأمر مستحيلا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-28 12:16:39 A A

"تتويج الفريق صاحب الزي السماوي بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم ليس مستحيلا"، هذا ما صرّح به الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا ، نجم نابولي السابق، رغم سيطرة يوفنتوس.


دييجو أرماندو مارادونا

هذا، ويتصدر فريق السيدة العجوز، حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

وتابع مارادونا، في تصريحات تلفزيونية لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، على هامش حضوره حفل جوائز "جلوب سوكر" العالمية في إمارة دبي، قائلا: "بالتأكيد من حق نابولي أن يحلم بالفوز بلقب الدوري، فالفارق بينه ويوفنتوس ليس كبيرا من الناحية الفنية بالشكل الذي يجعل الأمر مستحيلا".

وإختتم الأسطورة الأرجنتيني في حديثه قائلا: "بعودة المصابين ستتحسن الأمور كثيرًا في نابولي، وأنا أرى أن الكفة متساوية بين الفريقين، فالكل يلعب مرة بشكل مميز، وفي الأخرى تجده يخسر بعض النقاط".

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