أردوغان: واشنطن تتهمنا بدعم داعش والآن هم يقدّمون الدعم لهم ولدينا أدلّة موثقة

رجب طيّب أردوغان:



لدي أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعمًا لجماعات إرهابيّة في سورية بما في ذلك تنظيم داعش

في تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان صباح اليوم الاربعاء، مؤكدًا على أنّ "الولايات المتحدة تقدم الدعم لجماعات إرهابية في سورية، وأنا أملك أدلة على ذلك"، وفقًا لتصريحاته.



باراك أوباما رجب طيّب أردوغان

وفي نفس السياق أشار أردوغان، في مؤتمر صحفي، قائلا: "لدي أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدم دعمًا لجماعات إرهابيّة في سورية، بما في ذلك تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية".

كما وأكد أردوغان أثناء تواجده في العاصمة التركية أنقرة، قائلا: "يتهموننا بدعم داعش، والآن هم يقدمون الدعم لجماعات إرهابية، منها داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي، هذا واضح جدا ولدينا أدلة مؤكدة بالصور والتسجيلات المصورة".



وعلى صلة، إتهم أردوغان التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بعدم تقديم ما يكفي من الدعم له لمواجهة التنظيم في سورية. وفي نفس السايق أوضح المتحدّث بإسم الخارجية الأميركية أن "إتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة".