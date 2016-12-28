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أخبار عربية وعالمية أوباما يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها في إنتخابات الرئاسة الامريكية الأخيرة

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أوباما يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها بالانتخابات
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أوباما يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها في إنتخابات الرئاسة الامريكية الأخيرة

العام الماضي أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا يقضي بتطبيق عقوبات على الأشخاص أو الجهات المرتبطة بأعمال القرصنة على الانترنت، حسب واشنطن بوست

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-29 00:16:27 A A

صرّح مسؤولون أميركيون، أن "الرئيس باراك أوباما بات على وشك الإعلان عن سلسلة إجراءات لفرض عقوبات على روسيا بعضها اقتصادية، لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة"، بحسب صحيفة واشنطن بوست.


باراك أوباما والرئيس الروسي بوتين

كما ونوّهت الصحيفة، لفت المسؤولون، إلى أن الإدارة الأميركية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تلك الإجراءات. وأشار المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن الإعلان عن العناصر العامة للرد الأميركي يمكن أن يأتي في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الروسية ولا الأميركية حول ما ذكرته الصحيفة.

والعام الماضي، أصدر أوباما أمرًا تنفيذيًا يقضي بتطبيق عقوبات على الأشخاص أو الجهات المرتبطة بأعمال القرصنة على الانترنت، حسب واشنطن بوست. وقال أوباما آنذاك في بيان، إن "القرصنة الإلكترونية تشكل إحدى التحديات الجادة أمام الأمن الاقتصادي والقومي في الولايات المتحدة، مضيفا أن إدارته تعمل على إستراتيجية شاملة لمواجهة هذا الخطر".

وفي منتصف كانون أول/ ديسمبر الجاري، قال أوباما، إن "بلاده سترد في المكان والزمان الذين تختارهما، على القرصنة الإلكترونية الروسية ضد الانتخابات الرئاسية الأمريكية". وألمح البيت الأبيض في وقت سابق، إلى المسؤولية المباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عملية القرصنة الإلكترونية، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، أن 17 جهازاً أمنياً أميركيا أجمعوا على ضلوع روسيا في القرصنة على الانتخابات الأميركية التي فاز بها دونالد ترامب.

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