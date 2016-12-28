مساندة عائلية للاعب باسل طه خلال مباريات هبوعيل بيسان

العديد من الفرق ترغب بكسب خدمات باسل طه، لكن ادارة بيسان ترفض تحريره،

يحظى قلب الدفاع باسل طه ، ابن كابول، بمواكبة دائمة من والده علي وجده الكاتب المعروف محمد علي طه، وذلك في جميع مباريات فريق هبوعيل بيسان.





باسل طه



ويواظب والده وجده وشقيقه الأصغر على مرافقته الى جميع المباريات، بهدف تشجيعه قل مساندة فريقه. وأبلى باسل طه بلاء حسنًا خلال مباريات فريقه أثناء جولة الذهاب، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.



وأكد باسل طه على أنه فخور بمساندة عائلته له، وأن ذلك يساهم برفع مستواه. ويرى أنه بوسع فريقه المنافسة حتى اللحظة الأخيرة للارتقاء الى الدرجة الممتازة. يشار الى أن العديد من الفرق ترغب بكسب خدمات باسل طه، لكن ادارة بيسان ترفض تحريره، وتتبع بطاقة لعبه لفريق الدرجة الممتازة هبوعيل عكا، حيث على الأرجح سيعود الى فريقه الأم.