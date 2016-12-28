أدهم زعبي: أتوقع أن ينهض آسي جلبواع قدمًا بعد التغييرات الكثيرة

أدهم زعبي:



افتتح فريقنا الموسم بالقدم اليسرى ولكنه رويدًا رويدًا يرتب أوراقه وهذا نابع من تغيير بعض اللاعبين والمدرب الجديد

يلتقي فريق هبوعيل آسي جلبواع في مباراة خارجية بفريق هبوعيل هرتسليا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.





أدهم زعبي



وقال المدرب أدهم زعبي، ابن طمرة الزعبية، والذي يشغل وظيفة مساعد المدرب في آسي جلبواع، أن فريقه يسير الى الأمام منذ قدوم المدرب رافي بوسكيلا، وأنه يتوقع له النهوض قدمًا.



وأضاف أدهم زعبي:"افتتح فريقنا الموسم بالقدم اليسرى، لكنه رويدًا رويدًا يرتب أوراقه، وهذا نابع من تغيير بعض اللاعبين والمدرب الجديد". وعن توقعاته من مردود فريقه في جولة الاياب قال أدهم زعبي: "أتوقع أن ننجح بضمان البقاء، فالفريق يضم كادرًا جيدًا من اللاعبين، وعلينا جمع النقاط المطلوبة في جولة الاياب لاتمام المهمة على أكمل وجه".