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أخبار عربية وعالمية اليوم: كيري يعرض رؤية شاملة لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

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كيري يعرض رؤية شاملة لإحياء عملية السلام
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اليوم: كيري يعرض رؤية شاملة لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

سيلقي كيري خطابا في مقر وزارة الخارجية أمام ضيوف -بينهم دبلوماسيون- بواشنطن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2016-12-28 08:10:28 A A

من المقرر أن يعرض جون كيري وزير الخارجية الأميركي اليوم الرؤية شاملة لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في وقت رفضت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما اتهام إسرائيل لها بأنها نسقت القرار الدولي الأخير المناهض الاستيطان.


كيري


هذا وسيلقي كيري خطابا في مقر وزارة الخارجية أمام ضيوف -بينهم دبلوماسيون- بواشنطن، ويأتي الخطاب بعد أيام من تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 من أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار الذي تقدمت به ماليزيا ونيوزيلندا والسنغال وفنزويلا بعدما تخلت عنه مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أمس الثلاثاء إن من واجب كيري بصفته وزيرا للخارجية أن يقدم ما يعتقد أنه "طريق نحو حل الدولتين". وأضاف تونر أن بلاده لم تتخل عن عملية السلام، وأن على الفلسطينيين والإسرائيليين أن لا يتخلوا عنها أيضا.
 

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