اصابة شخصين في حادث على شارع 581

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاربعاء أنه "وقع صباح اليوم الاربعاء في المنطقة الساحلية على شارع رقم 581 على مفترق لهڤوت حڤيڤا لاتجاه شارع رقم 9 وقع حادث طرق مروع تخلله دهس راكبين اثنين على متن دراجاتهما الكهربائية (مواطنان اسرائيليان) من قبل مركبة عابرة الأمر الذي اسفر عن اصابة أحد مستقلي الدراجتين بجروح بالغة الخطورة بينما الاخر أصيب بجروح متوسط حيث عكفت طواقم الاسعافات الاولية على احالتهما للعلاج في المستشفى وسط مباشرة الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات جنبا لتنظيمها حركة السير والمرور هناك"، وفقا للبيان.