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رياضة وشباب رياضة محلية اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-28 07:48:06 A A

موقع العرب يقدم لكم اليوم الاربعاء الموافق 28.12.16 جدول مباريات كرة القدم في العالم:

الدوري الاسرائيلي - نهائي كأس التوتو:

20:00 هبوعيل بئر السبع ضد هبوعيل كريات شمونة

الدوري الانجليزي:

21:45 ساوثهامتون ضد توتنهام هوتسبير

 

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