اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاربعاء
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موقع العرب يقدم لكم اليوم الاربعاء الموافق 28.12.16 جدول مباريات كرة القدم في العالم:
الدوري الاسرائيلي - نهائي كأس التوتو:
20:00 هبوعيل بئر السبع ضد هبوعيل كريات شمونة
الدوري الانجليزي:
21:45 ساوثهامتون ضد توتنهام هوتسبير
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