حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وسيطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة

يوم الخميس 29.12.2016.. تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية

أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم الاربعاء 28.12.2016 بأن الجو سيكون غائمًا جزئيًا الى صافٍ وباردًا، ويطرأ إرتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.





صورة توضيحية



يوم الخميس 29.12.2016: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وباردًا، ولا يطرأ تغيّر يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية.

يوم الجمعة 30.12.2016: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا، ولا يطرأ تغيّر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

يوم السبت 31.12.2016: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم وباردًا الى شديد البروده، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.