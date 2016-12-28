الليلة: نهائي كأس التوتو بين هبوعيل بئر السبع وهبوعيل كريات شمونة

ويشارك ثلاثة لاعبين عرب في تشكيلة فريق عاصمة النقب حيث يدافع عن ألوانه محمد غدير ومهران راضي ولؤي طه

يحتضن استاد نتانيا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة، مباراة نهائي مسابقة كأس التوتو لفرق دوري الدرجة العليا، وتجمع بين فريقي هبوعيل بئر السبع وهبوعيل كريات شمونة.





أحمد عابد



ويشارك ثلاثة لاعبين عرب في تشكيلة فريق عاصمة النقب، حيث يدافع عن ألوانه محمد غدير ومهران راضي ولؤي طه، بينما يقود المهاجم النصراوي أحمد عابد خط المقدمة لدى فريق كريات شمونة.



وسجل أحمد عابد الهدف الأول لفريق كريات شمونة خلال الفوز على الفريق العنصري بيتار القدس بهدفين نظيفين، ليخرس أفواه كل عنصري شتمه وشتم العرب خلال المباراة. وأكد أحمد عابد على أن أهدافه هي أفضل جواب للرد على العنصريين وتفوهاتهم المقرفة والقذرة. ويتوقع أن يحظى فريقه بلقب كأس التوتو، رغم قوة فريق بئر السبع.