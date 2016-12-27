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جامعات / مدارس اخبار المدارس ام الفحم: طلاب مدرسة وادي النسور الاعدادية يحتفلون بنهاية الفصل الاول

جامعات / مدارس

وادي عارة ام الفحم:طلاب وادي النسور يحتفلون بنهاية الفصل
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ام الفحم: طلاب مدرسة وادي النسور الاعدادية يحتفلون بنهاية الفصل الاول

الاستاذ محمد خالد جبارين: من اهدافنا تشجيع الحوار التربوي بين المعلمين والطلاب, والشعور بالانتماء للاسرة الواحدة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 23:55:39 A A

اقدم طلاب مدرسة وادي النسور الاعدادية في ام الفحم على خطوة اعدت بشكل منظم وذلك من خلال تقديم الحلوى والورود للمعلمين بمبادرة مجلس الطلاب الذين اصروا على تكريم المعلم مع نهاية الفصل الاول.



وفي كلمة لمجلس الطلاب اشادوا فيها حرص المعلم على نجاح طلابه وخاصة معلمي مدرسة وادي النسور الذين اثبتوا قدرتهم في التواصل مع الطلاب من خلال المعاملة الحسنة والمحادثة الطيبة للوصول الى تحصيل افضل.والقى الاستاذ محمد خالد جبارين مدير مدرسة وادي النسور الاعدادية كلمة امام حضور المعلمين والطلاب اكد فيها على اهمية التعاون المشترك بين الدارس والمدرس والانتماء الى هذا الصرح الكبير وتشجيع ثقافة الحوار التربوي المثري بين الطلاب والمعلمين, ويجب علينا كادارة منح الفرص امام طلابنا للعمل سويا من اجل اقامة فعاليات مشتركة يكون الطالب في مركزها".

وفي لفتة كريمة ايضا وزعت لجنة المعلمين الهدايا والحلوى لطاقم الهيئة التدريسية بمناسبة نهاية الفصل الاول, وفي ختام اليوم شكر المعلمون والمعلمات جميع المشاركين في هذه البادرة الطيبة من طلاب ومعلمين. 

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