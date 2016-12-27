تمت السيامة المقدسة في موضع الجلجثه في كنيسة القيامة في القدس الساعة السابعة صباحًا حيث قرعت أجراس كنيسة القيامة وأقيم القداس الإلهي يترأسه المتروبوليت يواكيم الجزيل الاحترام يعاونه لفيف من الكهنة من منطقة الجليل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الاب نكتاريوس فرح جاء فيه :" ببركة من المجمع المقدس للكنيسة الرومية الارثوذكسية الاورشليمية المتمثلة بصاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفليوس الثالث الكلي الوقار، تم يوم السبت 24/12/2016 رسامة الخادم ربيع نسيب فرح من كفرياسيف شماسًا انجيليًا واعطي اسم ابونا نكتاريوس فرح، ليرتقي في أولى درجات الكهنوت المقدس".





واضاف البيان :" تمت السيامة المقدسة في موضع الجلجثه في كنيسة القيامة في القدس الساعة السابعة صباحًا حيث قرعت أجراس كنيسة القيامة وأقيم القداس الإلهي يترأسه المتروبوليت يواكيم الجزيل الاحترام يعاونه لفيف من الكهنة من منطقة الجليل، وأيضًا حضر العديد من الأصدقاء والمعارف من كفرياسيف والقرى المجاورة.

بعد القداس تم التوجه للمقر البطريركي لاستقبال التهاني من غبطة البطريرك ومن المشاركين.يوم الاحد 25/12/2016 اقام ابونا الشماس نكتاريوس الجديد القداس الاحتفالي الأول له في كنيسة ميلاد السيدة العذراء في مسقط رأسه في كفرياسيف، ترأس الخدمة قدس الايكونوموس عطالله مخولي، وعاونه في الترتيل قدس الايكونوموس ثيوذوروس داوود لبناني الأصل بالاشتراك مع جوقة الكنيسة. في ختام القداس الإلهي قدم مجلس الرعية للشماس الجديد ايقونة القديس نيقولاوس، وبدوره شكر الشماس الجديد كافة الحضور والاباء والمشايخ وقدم ايقونة القديس جيورجيوس للاب ثيوذوروس شاكرًا له تعب محبته في خدمة اهل البلد ".