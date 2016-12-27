سخنين والمنطقة سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي
سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي
طاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين
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وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز حيان الطبي جاء فيه :" طاقم حيان المكون من المضمدين فادي طربيه ، أنور خطيب وطاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين وتم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".
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