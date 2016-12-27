سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي

طاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز حيان الطبي جاء فيه :" طاقم حيان المكون من المضمدين فادي طربيه ، أنور خطيب وطاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين وتم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".