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أخبار محليات سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي

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سخنين والمنطقة سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي
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سخنين: اصابة شخصين في حادث دهس على الشارع الرئيسي

طاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 22:22:51 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مركز حيان الطبي جاء فيه :" طاقم حيان المكون من المضمدين فادي طربيه ، أنور خطيب وطاقم متطوعين قام بتقديم العلاج لإصابتان طفيفتان من حادث طرق ودهس على الشارع الرئيسي بمدينة سخنين وتم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".

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