الطيبي حول قضية غطاس: نتفق ونختلف ولكنا نقف مع زملائنا في محنتهم
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اجرى النائب الدكتور احمد الطيبي مقابلة في القناة العاشرة ضمن برنامج "لوندون وكرشنباوم" حول قضية النائب باسل غطاس. واكد النائب احمد الطيبي خلال المقابلة:" نحن فسيفساء واحزاب نختلف ونتفق ولكننا نقف مع زملائنا في محنتهم ".
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