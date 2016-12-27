الطيبي حول قضية غطاس: نتفق ونختلف ولكنا نقف مع زملائنا في محنتهم

اجرى النائب الدكتور احمد الطيبي مقابلة في القناة العاشرة ضمن برنامج "لوندون وكرشنباوم" حول قضية النائب باسل غطاس. واكد النائب احمد الطيبي خلال المقابلة:" نحن فسيفساء واحزاب نختلف ونتفق ولكننا نقف مع زملائنا في محنتهم ".