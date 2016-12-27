حيفا: حريق في شقة سكنية وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان وباشرت بالعمل على إخماده، يُذكر أنّ الشقة موجودة في الطابق الثامن من بناية سكنية هناك.



عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "أنّ حريق ا قد شب في شقة سكنية كائنة في شارع يد لفنيم في مدينة حيفا ، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان وباشرت بالعمل على إخماده، يُذكر أنّ الشقة موجودة في الطابق الثامن من بناية سكنية هناك. لم يبلغ عن إصابات حتى هذه اللحظة" وفقا للبيان.