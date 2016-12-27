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أخبار محليات حيفا: حريق في شقة سكنية وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

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حيفا والمنطقة حيفا: حريق في شقة سكنية
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حيفا: حريق في شقة سكنية وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

كايد ظاهر: 

هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان وباشرت بالعمل على إخماده، يُذكر أنّ الشقة موجودة في الطابق الثامن من بناية سكنية هناك. 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 19:05:06 A A

عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، مساء اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "أنّ حريق ا قد شب في شقة سكنية كائنة في شارع يد لفنيم في مدينة حيفا ، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ الى المكان وباشرت بالعمل على إخماده، يُذكر أنّ الشقة موجودة في الطابق الثامن من بناية سكنية هناك. لم يبلغ عن إصابات حتى هذه اللحظة" وفقا للبيان.

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