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فنانين فن محلي ليدي- اعلامييون يختارون نجوم العام في بلادنا

فنانين

ليدي- اعلامييون يختارون نجوم العام في بلادنا
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ليدي- اعلامييون يختارون نجوم العام في بلادنا

 

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ليدي كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 18:56:44 A A

ليدي- يستعد الاعلامي شادي بلان لتقديم سباق فن فنانينا السنوي للعام 2016، وذلك يوم الخميس 29.12.2016 الساعة الرابعة والنصف، حيث تنافس فناني بلادنا بأغانيهم الخاصة على لقب "اغنية العام" و"مطرب العام"، "ملحن العام"، فيد-كليب العام"، "انجح شاعر غنائي"، "ملحن العام، "انجح موزه موسيقي" و"افضل البوم" وغيرها من الالقاب. وضمن التحضيرات للسباق كشف اعلامين بارزين لشادي بلان عن اختياراتهم لنجوم العام الابرز. تعرفوا عليها..

 

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