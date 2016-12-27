الجبهة: نعتز بالتعاطي الوطني والمسؤول لأيمن عودة وندين الاعتقال التعسفي لغطاس

الجبهة تؤكد الخط التاريخي للجماهير العربي بالنضال والكفاح الشعبي والمدني الديمقراطي

الجبهة تقف في مقدمة الدفاع عن جماهير شعبنا كافة وهي من وضعت اسس العمل السياسي الكفاحي لمواجهة سياسات حكومات اسرائيل العنصرية المتعاقبة

عمم سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منصور دهامشة بينا اعلاميا حول موقف الجبهة، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "أدانت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عملية التحريض العنصرية والشرسة لحكومة اليمين المتطرفة واذرعها الاعلامية على الجماهير العربية كافة وقياداتها المنتخبة ونواب القائمة المشتركة على اثر اعتقال النائب باسل غطاس، كما تدين الجبهة الإجراءات التعسفية من اعتقال غير مبرر والقيام بتفتيش استفزازي لمكتبه وبيته".



أيمن عودة



وأضاف البيان: "إن هذه التصرفات العنصرية هدفها ضرب العمل السياسي الشرعي للجماهير العربية ووضع قيود عليها، كما تهدف للنيل من نضال الأسرى والتضييق على ظروف اعتقالهم. إن الجبهة تعتزّ بالتعاطي الوطني والمسؤول لرئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة الذي وضع نفسه في المواجهة كي يصدّ التحريض على الجماهير العربية".



وتابع البيان: "كما تدعو الجبهة كافة القوى السياسية الى إعتماد أسلوب نقاش سياسي حضاري بعيدا عن المناكفات والتوتر السياسي من أجل فرض أجواء سياسية تعددية سليمة لمواجهة التحديات الخطيرة على مجتمعنا وشعبنا وتنظيماته وأحزابه مما يتطلب منا الرقي الى مستوى وحدوي نضالي لتفويت الفرصة على من يتربص بنا جميعا" بحسب البيان..