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فنانين فن عربي بالصور.. ناصيف زيتون يتألق في السويد

فنانين

بالصور.. ناصيف زيتون يتألق في السويد
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بالصور.. ناصيف زيتون يتألق في السويد

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-28 00:02:03 A A

ضمن إطار جدوله الفني الحافل بالنشاطات والحفلات وإحتفالاً بعيد الميلاد المجيد أحيا النجم ناصيف زيتون حفلين غنائيين كبيرين في السويد إعتبرتا من أنجح حفلات المنطقة والإغتراب.

 

وقد إلتقى ناصيف زيتون الجمهور مساء 23 كانون الأول/ديسمبر ضمن فعاليات الـBorgen Festvaving Norrköping وفي 25 من الشهر عينه إنتظره محبّوه من الجاليات العربية والأجانب في الـColosseum فقدّم خلال الأمسيتين أجمل الأغنيات وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردّد معه في كل من الحفلتين الكلمات عن ظهر قلب على وقع موجات تصفيق حار وهيصات رافقته من مسرح لآخر وأحاطته بمحبّة كبيرة.

ناصيف زيتون يعود إلى بيروت خلال الساعات المقبلة ليحتفل بالعام الجديد مع الجمهور في أضخم حفلات لبنان بين فندق الـMovenpick ومجمّع الـOrizon حيث من المقرر أن يقدّم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته القديمة وأغنيات ألبومه الجديد التي تحافظ على صدارة السباقات الفنية العربية منذ طرحها وحتى اليوم.
نفيد بالذكر أن ناصيف زيتون خصّ الجمهور ومحبّيه بهدية مميّزة مع "أنغامي" بمناسة الأعياد حيث طرح 5 أغنيات من أغاني ألبومه الجديد “طول اليوم” على طريقة الـLive Covers أو الغناء المباشر وهي “عندي قناعة”، “بربّك”، “ما ودّعتك”، “مش عم تظبط معي” و”نامي ع صدري”. ولأوّل مرّة بتاريخ الساحة الغنائية تصدّرت أغنيتين للفنّان نفسه "بربّك" و"ما ودّعتك" بتوزيعين مختلفين قائمة الأغنيات الأكثر تحميلاً لتنافس نسخاتها الأصلية وقد دخلت 11 أغنية ل ناصيف زيتون في القائمة من أصل 30 أكثر أغنيات تحميلاً على أنغامي!
وهذا ما يؤكد أن ألبوم “طول اليوم” كان الأقوى لعام 2016 عبر أنغامي، آبل ميوزيك، أيتونز، سبوتيفاي ويوتيوب.

 

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