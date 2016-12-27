الشرطة: اعتقال عرب من النقب والمثلث خططوا لعمليات ضد جنود انتقاما للحركة الاسلامية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:



وفقا للشبهات قام المصري بالتخطيط لعملية ارهابية انتقاما على اخراج الحركة الاسلامية الشق للشمالي من حيز القانون بينما استجاب ابو عياش لتوجة الاول متفقين على القيام فيها ضد جنود في موقع من ضمن 3 امكنة مختارة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" تم السماح بالنشر على ان الشرطة مع جهاز الامن العام الشاباك كشفوا خلال شهر نوفمبر عن مجموعة اشخاص، جميعهم عرب اسرائيليين، شكلوا معا خلية التي خطط افرادها لتنفيذ عمليات ارهابية ضد جنود بجيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة النقب وبما شمل المدعو محمد مصري (37 عاما ) من سكان بئر السبع وعبد الله ابو عياش (26 عاما) من كسيفة المعتقلين حتى هذة الفترة الراهنة بالشاباك ". وفقا لبيان الشرطة .



تصوير الشاباك



واضافت لوبا السمري :" هذا ووفقا للشبهات قام المصري بالتخطيط لعملية ارهابية انتقاما على اخراج الحركة الاسلامية الشق للشمالي من حيز القانون بينما استجاب ابو عياش لتوجة الاول متفقين على القيام فيها ضد جنود في موقع من ضمن 3 امكنة مختارة شملت : ديمونا عراد ومدخل معسكر السلاح الحربي في نبطيم ، جامعين معلومات ذات الصلة متجولين معاينين بالامكنة هناك. وكذلك تم خلال التحقيقات تم تسليم بندقية وكمية ضخمة من اجهزة تشغيل العبوات الناسفة عن بعد والتي كانت قد اعدت لاستخدام اعضاء الخلية.هذا ويشار الى ان محمد مصري هو ذو سجل امني حافل وهو الذي خطط للعملية هو ناشط بالحركة الاسلامية الشق الشمالي وعمل في السنة الاخيرة كنائب مدير فرع في شبكة اغدية ببئر السبع وكذلك عمل ابو عياش في المحل التجاري وهناك توطدت علاقاتهما ". كما جاء في بيان الشرطة .



وتابعت لوبا السمري :" تم بنطاق الملف التحقيق مع مشتبة اخر ، مواطن اسرائيلي ، بالضلوع بالتخطيط للعملية الارهابية وهو من قلنسوة بالمثلث الجنوبي ويعمل نائب مدير فرع بشبكة اغذية بمدينة قلنسوة وهو كذلك ناشط بالحركة الاسلامية الشق الشمالي وذو سجل امني حافل وكذلك تم بنطاق الملف اعتقال 3 مواطنين عرب اسرائيليين اخرين من سكان النقب الضالعين ببيع السلاح والتجارة فيها مع اعضاء الخلية وهم مشتبهين (21.21 عاما) من شقيب السلام واخر من سكان ضواحي نبطيم (26 عاما).هذا وخلال تقدم التحقيقات تم التوصل لمعلومات محورها ضلوع مشتبهين عرب اخرين من النقب بالتجارة في السلاح لاهداف جنائية. والى كل ذلك من المقرر التقدم قريبا بلوائح الاتهام ضد مصري وابو عياش ، المشتبهين المركزيين وسط توقع تنفيذ اعتقالات لمشتبهين اضافيين لاحقا والتحقيقات جارية ". الى هنا بيان المتحدثة باسم الشرطة .



الصور التالية : تصوير الشاباك