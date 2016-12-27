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أخبار عربية وعالمية حماس: لا نستعجل الحرب وإذا اقترب الاحتلال الاسرائيلي من شعبنا سيُفاجأ بما لم يتوقع

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حماس: لا نستعجل الحرب
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حماس: لا نستعجل الحرب وإذا اقترب الاحتلال الاسرائيلي من شعبنا سيُفاجأ بما لم يتوقع

حماس:

المقاومة المسلحة ستبقى رأس الحربة في حسم المعارك ولا مستقبل لدولة الكيان على أرضنا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2016-12-28 00:00:55 A A

قالت حركة حماس في بيانها في ذكرى احياء 8 أعوام على حرب الرصاص المصبوب إنها "لا تستعجل الحرب على غزة لكن في حال فكرت اسرائيل بالحرب فانها لا تسمح لها بأن تقترب من دماء الشعب الفلسطيني، حيث وعدت حماس اسرائيل بمفاجئتها في الحرب القادمة التي ستنتصر بها حتما"، وفقا للبيان.


حماس

وأضافت حماس: "المقاومة المسلحة ستبقى رأس الحربة في حسم المعارك ولا مستقبل لدولة الكيان على أرضنا".

كما وقالت حماس إن "الافراج عن الاسرى على رأس سلم اولوياتها"، ولفتت الى أن اسرائيل فشل في حرب الرصاص المصبوب، مبينةً أنها انتهت ولم يحقق أيا من شروطه".

واضافت حماس: "ما استطاعت اسرائيل استعادة شاليط إلا عندما دفعت الثمن باهظا وبشروط المقاومة، ولا الصواريخ انتهت بل وصلت حيفا وفرضت حظرا جويا على مطار اللد وكبدت الإسرائيليين خسائر".

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