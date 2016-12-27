إنفاق العالم على الألعاب يتجاوز 90 مليار دولار في 2016

كانت منصة الهواتف الذكية الأكثر استقطاباً لأموال المستخدمين حيث وصل الإنفاق عليها إلى 40.6 مليار دولار

كشف تقرير جديد حجم الإنفاق المهول من المستخدمين حول العالم على الألعاب وذلك على مختلف المنصات بدءاً من الهواتف الذكية مروراً بالحواسب الشخصية ووصولاً إلى الواقع الافتراضي الذي يصل مجموعه إلى أكثر من 90 مليار دولار في عام 2016 فقط.





صورة توضيحية



وكانت منصة الهواتف الذكية الأكثر استقطاباً لأموال المستخدمين حيث وصل الإنفاق عليها إلى 40.6 مليار دولار. هذا الرقم مدفوع للنمو بفضل ألعاب قوية صدرت هذا العام لاسيما بوكيمون جو التي كانت أسرع لعبة تحقق 600 مليون دولار، بحسب موقع "عالم التقنية".

المنصة الثانية الأكثر جذباً لأموال اللاعبين كانت الحواسب الشخصية حيث حصدت أكثر من 35 مليار دولار من مبيعات الألعاب وذلك بفضل تحسن أداء بطاقات الإظهار بنحو 40% وخفض استهلاكها للطاقة 20%. وبهذا تكون هاتين المنصتين فقد قد استحوذتا على أكثر من 90% من الإنفاق على الألعاب.

أما أجهزة الألعاب مثل إكس بوكس وبلايستيشن فكان نصيبها 6.6 مليار دولار، وكذلك ألعاب الرياضات الإلكترونية أقل من مليار دولار، وحوالي 4.4 مليار دولار على الفيديوهات المتعلقة بالألعاب، وأخيراً منصة الواقع الافتراضي استقطبت 2.7 مليار دولار.

تلك الأرقام كان مصدرها تقرير أعدته شركة الأبحاث والتحليلات "SuperData Research" والتي تشير إلى نضج سوق الألعاب على الهواتف الذكية ما يجعل الشركات المطورة تنفق المزيد من الأموال على التطوير والتسويق كونها أصبحت أقرب من الألعاب التقليدية.