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رياضة وشباب رياضة محلية وائل خرباوي يعود الى هبوعيل اكسال أمام باقة الغربية بعد انهائه الايقاف

رياضة وشباب

قرى المرج وائل خرباوي يعود الى هبوعيل اكسال
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وائل خرباوي يعود الى هبوعيل اكسال أمام باقة الغربية بعد انهائه الايقاف

قضى وائل خرباوي ابعاده خلال اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 15:33:52 A A

أنهى لاعب خط الوسط وائل خرباوي عقوبة الايقاف عن مباراة واحدة، مما يعني قدرته على المشاركة في المباراة الخارجية لفريق هبوعيل عماد اكسال أمام فريق هبوعيل باقة الغربية، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.


وائل خرباوي

وقد قضى وائل خرباوي ابعاده خلال اللقاء الخارجي الماضي أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع، ضمن مباريات المرحلة السابعة في اطار مسابقة كأس الدولة، حيث فاز الكسلاويون بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويدخلها الفريق الكسلاوي بعد أربع حالات متتالية من التعادل، مما يعيق منه العودة الى الصدارة، اذ يتأخر بثلاث نقاط عن المرتبة الأولى.

 

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