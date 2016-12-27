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أخبار محليات العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب

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المثلث الجنوبي العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم
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العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب

تم العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 13:54:42 A A

علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، أنّه تم العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب ، وقد فارق الحياة. يُذكر أنّ الشاب عبد الحليم عامر قد اختفت آثاره منذ يومين وناشدت العائلة بالبحث عنه.


الشاب المرحوم عبد الحليم عامر 

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