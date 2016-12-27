تم العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب



علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الثلاثاء، أنّه تم العثور على جثة الشاب عبد الحليم عامر من كفرقاسم في منطقة تل أبيب ، وقد فارق الحياة. يُذكر أنّ الشاب عبد الحليم عامر قد اختفت آثاره منذ يومين وناشدت العائلة بالبحث عنه.



الشاب المرحوم عبد الحليم عامر