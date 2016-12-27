نادي الطيرة يفتقد قدرات لاعبه عيسى مرعي أمام نادي كفر كنا

أكد المدرب محمد سمارة على أن لاعبيه وقفوا وقفة رجولية

يفتقد النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية أمام فريق النادي الرياضي كفركنا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، خدمات لاعبه عيسى مرعي، وذلك بسبب تجميعه تسع بطاقات صفراوات، لتكون حالة الابعاد الثانية له هذا الموسم لهذا السبب.

ويدخلها الفريق الطيراوي بعد تعادل ثمين أمام المتصدر فريق هبوعيل الخضيرة بدون أهداف. وأكد المدرب محمد سمارة على أن لاعبيه وقفوا وقفة رجولية، ويجب أن يتبعها انتصار على الأشقاء من كفر كنا. وبهذا التعادل رفع الطيراويون رصيدهم الى 13 نقطة، حيث ما زالوا بالقرب من الخط الأحمر، اذ يتفوقون بست نقاط على الفريق الكناوي.