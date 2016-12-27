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رياضة وشباب رياضة محلية نادي الطيرة يفتقد قدرات لاعبه عيسى مرعي أمام نادي كفر كنا

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي نادي الطيرة يفتقد قدرات لاعبه عيسى مرعي
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نادي الطيرة يفتقد قدرات لاعبه عيسى مرعي أمام نادي كفر كنا

أكد المدرب محمد سمارة على أن لاعبيه وقفوا وقفة رجولية

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-27 16:48:36 A A

يفتقد النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية أمام فريق النادي الرياضي كفركنا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، خدمات لاعبه عيسى مرعي، وذلك بسبب تجميعه تسع بطاقات صفراوات، لتكون حالة الابعاد الثانية له هذا الموسم لهذا السبب.

ويدخلها الفريق الطيراوي بعد تعادل ثمين أمام المتصدر فريق هبوعيل الخضيرة بدون أهداف. وأكد المدرب محمد سمارة على أن لاعبيه وقفوا وقفة رجولية، ويجب أن يتبعها انتصار على الأشقاء من كفر كنا. وبهذا التعادل رفع الطيراويون رصيدهم الى 13 نقطة، حيث ما زالوا بالقرب من الخط الأحمر، اذ يتفوقون بست نقاط على الفريق الكناوي.

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