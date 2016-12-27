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منبر العرب شعر المتسابق أمير دندن / بقلم: قيصر كبها

منبر العرب

الشاغور أمير دندن/بقلم: قيصر كبها
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المتسابق أمير دندن / بقلم: قيصر كبها

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 14:31:35 A A

امير دندن ! ( المتسابق في "عرب آيدول" من مجد الكروم)
شعر: قيصر كبها

يا امير دندن
تَفَنَّن يا رائعاً تَفَنَّن
صوتُكَ احتلَّ القلوب
صوت رخيم مُحَنَّن
تبسَّم يا مطرباً
حتى ابْتسامتك يمكن أنْ تُلَحَّن
إنْبجسَ الغناء من ثغرِكَ
وخدك الأيسر تَغَمْزَن
هَبَّ صوتُك مًغَرِّداً
حتى الهبوب تََلَبْنَن
الا ترى من حينها
أنَّ الجوَّ في بيروت تَحَسَّن
وأنَّ الحَسَاسِين صارت تختال
وغناؤها صار أحسن
صار من أنصارِكَ الطيور
السوَّدات والبلابل والسِّمَّن
الا ترى أنَّ الزهور
تزهو بزعامة السَّوْسَن
وأنَّ عبقََ العطور
صار يهيجُ ويَتَفَلَسْطَن
انت المُتَوَّجُ فمن يسمع
صوتك ولا يتسلطن ؟
يا امير الغناء
يا امير دندن !

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