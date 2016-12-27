المتسابق أمير دندن / بقلم: قيصر كبها

امير دندن ! ( المتسابق في "عرب آيدول" من مجد الكروم)

شعر: قيصر كبها



يا امير دندن

تَفَنَّن يا رائعاً تَفَنَّن

صوتُكَ احتلَّ القلوب

صوت رخيم مُحَنَّن

تبسَّم يا مطرباً

حتى ابْتسامتك يمكن أنْ تُلَحَّن

إنْبجسَ الغناء من ثغرِكَ

وخدك الأيسر تَغَمْزَن

هَبَّ صوتُك مًغَرِّداً

حتى الهبوب تََلَبْنَن

الا ترى من حينها

أنَّ الجوَّ في بيروت تَحَسَّن

وأنَّ الحَسَاسِين صارت تختال

وغناؤها صار أحسن

صار من أنصارِكَ الطيور

السوَّدات والبلابل والسِّمَّن

الا ترى أنَّ الزهور

تزهو بزعامة السَّوْسَن

وأنَّ عبقََ العطور

صار يهيجُ ويَتَفَلَسْطَن

انت المُتَوَّجُ فمن يسمع

صوتك ولا يتسلطن ؟

يا امير الغناء

يا امير دندن !