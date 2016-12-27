تقارير: إدارة ريال مدريد تخطط لضم إدين هازارد أو باولو ديبالا لتعويض رحيل رودريجيز

أشار التقرير، إلى وجود صعوبة في التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتألقه اللافت مع البلوز

كشفت تقارير صحفية، عن سعي إدارة ريال مدريد، لإيجاد بديل للكولومبي خاميس رودريجيز، الذي أصبح رحيله وشيكًا بنهاية الموسم الجاري.





إدين هازارد - لاعب تشيلسي



ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الموالي لريال مدريد، فأن إدارة الملكي، تخطط لضم أحد الثنائي إدين هازارد، لاعب تشيلسي، أو الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم ليوفنتوس، لتعويض رحيل رودريجيز.

وأشار التقرير، إلى وجود صعوبة في التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتألقه اللافت مع البلوز، تحت قيادة أنطونيو كونتي.



لكن بحسب التقرير، بيريز وزيدان، سيكونان سلاح الميرنجي لإتمام الصفقة، حيث إن بيريز يستعد لتجهيز عرض مالي مغرٍ، وهازارد أكد في أكثر من مناسبة أنه يتمنى التدرب تحت قيادة زيدان لاعبه المفضل بالطفولة.



ويسعى الميرنجي أيضًا للظفر بخدمات ديبالا، حال فشلت مفاوضات هازارد، مستغلاً توتر العلاقة بين اللاعب ومدرب ماسيمليانو أليجري، خلال الفترة الحالية.



باولو ديبالا - نجم اليوفنتوس