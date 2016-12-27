اغلاق
اغلاق
أخبار محليات إندلاع حريق بسيارتين في بلدة آلفي منشيه وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

أخبار

الضفة الغربية إندلاع حريق بسيارتين في آلفي منشيه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إندلاع حريق بسيارتين في بلدة آلفي منشيه وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

كايد ظاهر: 

هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ من لواء يهودا والسامرة الى المكان وعملت على إخماد الحريق، هذا ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 11:47:49 A A

عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاربعاء، جاء فيه: "إنّ حريقا قد شب بسيارتين، فجر اليوم، في بلدة آلفي منشيه، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ من لواء يهودا والسامرة الى المكان وعملت على إخماد الحريق، هذا ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق" وفقا للبيان.

الصور التالية من الحريق- تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين | [572 قراءة]
2 مصرع الشاب محمد بكري من البعنة | [522 قراءة]
3 المحكمة توافق على تمديد اعتقال د.غطاس ليوم واحد | [286 قراءة]
4 زحالقة: تصريحات عودة في المقابلة المتلفزة لا تمثلنا | [274 قراءة]
5 وزير الإسكان يوآف جلانت يزور علي سلام ليقدم التهاني | [221 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب