إندلاع حريق بسيارتين في بلدة آلفي منشيه وطواقم الإطفاء تهرع للمكان

كايد ظاهر:

هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ من لواء يهودا والسامرة الى المكان وعملت على إخماد الحريق، هذا ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق



عمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الاربعاء، جاء فيه: "إنّ حريقا قد شب بسيارتين، فجر اليوم، في بلدة آلفي منشيه، وعليه هرعت طواقم الإطفاء والإنقاذ من لواء يهودا والسامرة الى المكان وعملت على إخماد الحريق، هذا ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب إندلاع الحريق" وفقا للبيان.

الصور التالية من الحريق- تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ