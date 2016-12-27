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أخبار اخبار الكنيست أنباء عن اطلاق سراح النائب باسل غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي

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الرامة والمنطقة أنباء عن اطلاق سراح النائب باسل غطاس
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أنباء عن اطلاق سراح النائب باسل غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي

تم صباح اليوم اعتقال شقيق الاسير الامني وليد أبو دقة من زيمر على خلفية شبهات تسريب النائب غطاس هواتف لاسرى أمنيين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 11:45:44 A A

قال موقع واللا العبري إن "الشرطة ستطلب اليوم الثلاثاء من محكمة الصلح في ريشون لتسيون اطلاق سراح النائب باسل غطاس وتحويله الى الحبس المنزلي لعدة أيام. كما ويذكر أنه تم صباح اليوم اعتقال شقيق الاسير الامني وليد أبو دقة من زيمر على خلفية شبهات تسريب النائب غطاس هواتف لاسرى أمنيين، حيث وبحسب المصادر فان شقيق الاسير قام باعطاء الهواتف لغطاس وأجرى مكالمة مع أحد الاسرى".


غطّاس في المحكمة يوم الجمعة 23.12.2016

هذا ويذكر أنه سيتم اليوم النظر بتمديد اعتقال النائب باسل غطاس بعد أن تم اعتقاله يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيقات، بعد أن تمّ بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عنه بسبب التحقيق.

هذا، وأكّد مساعد النائب باسل غطاس، المحامي خالد تيتي، في بيان عمّمه، مساء الأحد، أنّ:"معنويات غطاس عالية جدا وهو بحالة جيدة، حيث حيّا الجميع على الوقفات التضامنية، وثمن عاليًا زيارة كوادر من الحزب لبيته ليلة العيد". واوضح تيتي ايضًا:"أنّ الشرطة قامت بتفتيش بيت النائب باسل غطاس بخطوة استفزازية وبالرغم من اصرارها تمديد الاعتقال منذ يوم الجمعة وحتى اليوم، متجاهلة عيد الميلاد المجيد بحجة استكمال التحقيق، لم يتم التحقيق معه بتاتًا، الامر الذي يدل على طبيعة الاعتقال التعسفي غير المبرر"، كما ورد في البيان.

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