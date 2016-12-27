أجواء ماطرة وفيضانات تغمر شوارع وادي عارة والسلطات المحلية تتأهب

أحيت الأمطار الغزيرة، الوديان في وادي عارة، وسط حالات التأهب للسلطات المحلية في المنطقة والشرطة التي ناشدت المواطنين بالحذر وأخذ الحيطة

تشهد مختلف بلدات وادي عارة منذ ليلة أمس واستمرارا حتى هذه الساعة من ظهر اليوم الثلاثاء، أجواء عاصفة مصحوبة بكميات هائلة من ال أمطار الغزيرة التي هطلت في بلدات وادي عارة، مما أدى الى فيضانات كبيرة في مختلف البلدات في وادي عارة خصوصًا في المناطق المنخفضة.



وادي عارة

هذا، وقد أحيت الأمطار الغزيرة، الوديان في وادي عارة، وسط حالات التأهب للسلطات المحلية في المنطقة والشرطة التي ناشدت المواطنين بالحذر وأخذ الحيطة وسط الأجواء العاصفة التي تجتاح المنطقة.

وقد رصدت عدست موقع العرب مجموعة من الصور التي تعرض الأجواء الماطرة التي تشهدها بلدات وادي عارة.