5 خطوات للعثور على هاتفك الضائع المضبوط على الوضع صامت

تصادفنا مواقف عديدة مع هواتفنا النقالة، ولا أسوأ من ضياعه وهو على الوضع "صامت"، خاصة إذا كنت خارج البيت، ولا تتذكر مكان تركه، ما يجعلك معرضاً لفقده أو سرقته. ولكن هذه المشكلة يمكن حلها بمنتهى البساطة، إذا كان هاتفك متصلاً بالإنترنت.





صورة توضيحية



إليك الخطوات الآتية:



1. سجل دخولك بموقع "جوجل"



2. اختر "Lost Phone" من القائمة الرئيسية



3. أدخل كلمة المرور التي اخترتها بمتجر جوجل "جوجل ستور"



4. اضغط كلمة "رنين Ring" ليبدأ البرنامج في الاتصال بهاتفك



5. ستسمع رنين هاتفك بصوتٍ عالٍ لمدة 5 دقائق، حتى لو كان على الوضع "صامت"، وهكذا يمكنك العثور عليه بكل بساطة. تذكر أن تجعل هاتفك بالقرب منك إذا كنت بالخارج، وأن تلغي الوضع "صامت" لتفادي فقده.