عودة قلب الدفاع عايد حبشي الى تدريبات م.حيفا بعد شفائه من الاصابة

عايد حبشي:

تعافيت كليا من الاصابة، وكلي أمل أن أعود بشكل أفضل الى التدريبات والمباريات، فأشعر أنني في حال أفضل

عاد قلب الدفاع عايد حبشي، ابن اكسال، للمشاركة في تدريبات فريق الدرجة العليا مكابي حيفا، حيث تعافى من الاصابة في قدمه.



عايد حبشي



وكان عايد حبشي قد غاب عن الملاعب في الأسابيع الأربعة الماضية بداعي الاصابة. وقال عايد حبشي: "تعافيت كليا من الاصابة، وكلي أمل أن أعود بشكل أفضل الى التدريبات والمباريات، فأشعر أنني في حال أفضل".

هذا، ويرغب مسؤولو فريق اتحاد أبناء سخنين في الحصول على خدمات عايد حبشي خلال فترة التنقلات الشتوية في شهر كانون الثاني المقبل، وسط معارضة حيفاوية بتحريره، رغم أن الأمر قد يخرج الى حيز التنفيذ اذا تمت صفقة انتقال جورجينيو من سخنين الى الفرق الحيفاوي.