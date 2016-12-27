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طرعان: طعن شاب واعتقال المشتبهين

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نشر: 2016-12-27 09:25:01 A A
أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "خلال ساعات الليلة الماضية في الشمال في بلدة طرعان تعرض شاب (18 عامًا) من السكان هناك للطعن مما اصابه بجراح التي وصفت بالمتوسطة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى مع توصل الشرطة لاعتقال مشتبهين (18 و20 عاما) من السكان هناك بالضلوع في الواقعة، هذا ومن المقرر أن يتم خلال نهار اليوم الثلاثاء في محكمة الصلح في الناصرة طلب تمديد فترة اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات"، وفقا للبيان.
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