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أخبار محليات حالة الطقس: فيضانات واغلاق شوارع وتساقط ثلوج في شمال الجولان

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حالة الطقس: فيضانات واغلاق شوارع
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حالة الطقس: فيضانات واغلاق شوارع وتساقط ثلوج في شمال الجولان

 

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 09:29:57 A A

أفاد الراصد الجوي أن اليوم الثلاثاء سيكون ذورة العاصفة حيث سيطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة، كما وتتساقط الثلوج في شمال هضبة الجولان، وتم اغلاق شارع 2 من مفرق عتليت لاتجاه الشمال بسبب الفيضانات. كما وهناك ازدحامات مرورية في شارع رقم 2 للجنوب من مفرق أولغا وحتى مفرق بيت يناي بسبب شاحنة علقت في المكان. 


تصوير: אביהו שפירא 

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطورة تشكل السيول والفيضانات بالأماكن الأكثر عرضة لذلك خلال ذروة المنخفض وهي ساعات صباح وظهيرة اليوم، كما يحذر من سرعة الرياح التي تصل في بعض هباتها إلى 50 كم في الساعة.


تصوير: אביהו שפירא


تصوير: אביהו שפירא 

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