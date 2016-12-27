الشرطة: اعتقال شخص من زيمر للاشتباه بعلاقته بقضية تهريب النائب غطاس هواتف لاسرى أمنيين

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

سيتم القرار لاحقا وانسجاما مع تطورات التحقيقات طلب لتمديد فترة اعتقاله وذلك في محكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "استمرارا لتحقيقات الشرطة من خلال وحدة قطرية في ملف شبهات تسريب هواتف نقالة لسجناء امنيين وذلك خلافا للقانون والتي في سياقها اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس تم صباح اليوم الثلاثاء اعتقال مشتبه آخر (51 عاما) من سكان زيمر في المثلث الجنوبي بالضلوع في ملف هذه القضية حيث سيتم القرار لاحقا وانسجاما مع تطورات التحقيقات طلب لتمديد فترة اعتقاله وذلك في محكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.



النائب غطاس