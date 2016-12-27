اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال شخص من زيمر للاشتباه بعلاقته بقضية تهريب النائب غطاس هواتف لاسرى أمنيين

أخبار

المثلث الجنوبي اعتقال مشتبه من زيمر في قضية تسريت هواتف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة: اعتقال شخص من زيمر للاشتباه بعلاقته بقضية تهريب النائب غطاس هواتف لاسرى أمنيين

 لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

سيتم القرار لاحقا وانسجاما مع تطورات التحقيقات طلب لتمديد فترة اعتقاله وذلك في محكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية

تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا! مفاجأة من ماكدونالدز تشكيلة مميزة من ألعاب الاولاد لمجموعة SING..اضغطوا هنا!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 08:10:54 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "استمرارا لتحقيقات الشرطة من خلال وحدة قطرية في ملف شبهات تسريب هواتف نقالة لسجناء امنيين وذلك خلافا للقانون والتي في سياقها اعتقال عضو الكنيست باسل غطاس تم صباح اليوم الثلاثاء اعتقال مشتبه آخر (51 عاما) من سكان زيمر في المثلث الجنوبي بالضلوع في ملف هذه القضية حيث سيتم القرار لاحقا وانسجاما مع تطورات التحقيقات طلب لتمديد فترة اعتقاله وذلك في محكمة الصلح في ريشون لتسيون على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.


النائب غطاس

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين | [523 قراءة]
2 مصرع الشاب محمد بكري من البعنة | [477 قراءة]
3 وفاة الشاب النصراوي خالد هواري في كندا | [370 قراءة]
4 تشكيلة مميزة من الألعاب لمجموعة SING | [343 قراءة]
5 المحكمة توافق على تمديد اعتقال د.غطاس ليوم واحد | [274 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب