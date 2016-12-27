هبوعيل كفركنا يتأثر من غياب جهاد ربيع أمام مكابي دالية الكرمل

لم يقدم اللاعبون الكناويون المستوى المطلوب منهم، حيث غابوا عن معظم دقائق المباراة

يتأثر فريق هبوعيل كفركنا في مباراته البيتية أمام فريق مكابي دالية الكرمل، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر – آخر مباريات جولة الذهاب في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية، يتأثر من غياب قلب الدفاع المجرب جهاد ربيع، ابن المشهد. ويعود السبب الى ابعاده بالبطاقة الحمراء أثناء الخسارة أمام فريق عيروني طبريا بهدف دون مقابل.

ولم يقدم اللاعبون الكناويون المستوى المطلوب منهم، حيث غابوا عن معظم دقائق المباراة، وبالمقابل كان الفريق المضيف أفضل منهم. ويحتل هبوعيل كفر كنا المرتبة التاسعة برصيد 16 نقطة، علما أن المدرب فايد حسون قد يضم لاعبين جدد قبل انتهاء فترة التنقلات.