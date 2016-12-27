الناصرة: مصرع رجل واصابة طفلين في حريق اندلع في منزل في خلة الدير

لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة:

تم العثور على جثة رجل من السكان هناك في نحو الاربعينات من عمره وقد فارق الحياة

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الثلاثاء أنه "اندلع صباح اليوم الثلاثاء في الناصرة في حي خلة الدير ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة حريق في الطابق الرابع من مبنى سكني هناك مع قيام قوات الانقاذ والاطفاء باخراج طفلين مع وصف حالتهما وعلى ما يبدو بالبالغة الخطورة، هذا وتواصل القوات باعمالها بحثا عن محاصرين آخرين والاطفاء باخماد الحريق الذي لم تحدد اسباب اندلاعه بعد بينما تواصل الشرطة في مختلف اعمالها حفاظا على السلامة العامة بالميدان هناك"، وفقا للبيان.



مكان الحريق- تصوير: سلطة الاطفاء

وأضافت: "تم العثور على جثة رجل من السكان هناك في نحو الاربعينات من عمره وقد فارق الحياة وكذلك تم لاحقا احالة طفل الذي يبلغ من العمر نحو العامين ووصفت حالتة بالبالغة الخطورة للعلاج بمستشفى هعيمق في العفولة بينما احيل الطفل الاخر المصاب وهو في نحو 8 من عمره للعلاج في مستشفى الانجليزي في الناصرة مع وصف حالته وعلى ما يبدو بالطفيفة - للفقيد الرحمة، هذا وتواصل القوات كل باعمالها لاخماد الحريق كليا وحفاظا على السلامة العامة"، وفقا للبيان.

وأفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ أن "حريقا شبّ في الطابق الخامس من بناية سكنية في خلة الدير حيث هرعت طواقم الاطفاء الى المكان وتم اقرار وفاة الأب وهو في الثلاثينات من عمره في حين تم اخراج طفلين حالتهما خطيرة وتم نقلهما لتلقي العلاج"، وفقا للبيان.

صور من تصوير: نجمة داوود الحمراء