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رياضة وشباب رياضة محلية فوز خارجي مقنع لأبناء سخنين على مكابي حيفا بهدفين مقابل هدف واحد

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة فوز خارجي مقنع لأبناء سخنين على مكابي حيفا بهدفين
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فوز خارجي مقنع لأبناء سخنين على مكابي حيفا بهدفين مقابل هدف واحد

في الدقيقة التسعين بعد تحضير ممتاز وبكل ثقة من سراج نصار الى البارع جورجينيو، فأسكنها الأخير في الشباك، لتنطلق احتفالات أعضاء الفريق السخنيني مع محبيهم في المدرجات

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 23:16:16 A A

حقق فريق اتحاد أبناء سخنين فوزا خارجيا مقنعا على فريق مكابي حيفا بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن ختام مباريات الأسبوع الخامس عشر في دوري الدرجة العليا، وذلك بحضور 17 ألف متفرج على استاد سامي عوفر.

 

وبدأ الفريق السخنيني هذه المباراة بأداء رجولي منذ الدقيقة الأولى، لكنه رغم ذلك وجد نفسه متأخرا بعد (19) دقيقة بتسديدة رأسية للاعب ديكل كينان من داخل صندوق الجزاء. ولم يأبه تلامذة المدرب يوسي أبو كسيس لهذا الهدف، بل واصلوا اللعب ببسالة وتخطير مرمى الحيفاويين، الا أنه حتى نهاية الشوط الأول لم يدركوا التعادل.

وأدخل أبو كسيس اللاعب سراج نصار في الشوط الثاني، فأحدث فاعلية مؤثرة وايجابية في خط المقدمة، من خلال شن هجمات كثيرة على مرمى مكابي حيفا. وفي الدقيقة الرابعة والسبعين تبادل رمزي صفوري تمريرات مع الكابتن خالد خلايلة، فأطلق صفوري قذيفة لا تصد ولا ترد الى عمق الشباك معلنا التعادل العادل. وبحث الحيفاويون عن هدف الفوز، فأهملوا الدفاع وسط استغلال كامل من السخنينيين لذلك، فلسعوا بهجمات كثيرة أسفرت احداها عن هدف الفوز الثمين في الدقيقة التسعين بعد تحضير ممتاز وبكل ثقة من سراج نصار الى البارع جورجينيو، فأسكنها الأخير في الشباك، لتنطلق احتفالات أعضاء الفريق السخنيني مع محبيهم في المدرجات. 

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