تأسيس جمعية نما النسائية في مدينة شفاعمرو

الانطلاقه هي عبارة ورشة تدربية في المكتبه مع السيدات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من فارس كريم جاء فيه :" بخطوة مثالية وجريئة من اجل خدمة النساء والفتيات بشكل خاص تم تأسيس جمعية " نما " النسائية على يد السيدة " ناهدة مجدوب خروبي "من شفاعمرو , وكما افادتنا السيدة ناهدة هدف الجمعية ان تهتم في تطوير قدرات المرأة أحادية العائله والمرأة بشكل عام .تأسيس الجمعية كان نابع من فكرة إخراج المرأة العربية من الصندوق لكي تساهم في تطوير ذاتها من اجل رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي ومن اجل خلق جيل داعم ويستطيع أن يحدث تغيير إيجابي بالمجتمع .





طريقة عمل الجمعية : عبارة عن دورات وورشات تدريبية في تنمية الذات والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والعملي والرياضي وكانت اول انطلاقة للجمعية يوم الأسبوع الفائت في مكتبة البلدية شفاعمرو..الانطلاقه هي عبارة ورشة تدربية في المكتبه مع السيدات .