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أخبار محليات كفرقاسم: اختفاء اثار الشاب عبد الحليم عامر وعائلته تناشد بالمساعدة

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المثلث الجنوبي كفرقاسم: اختفاء الشاب عبد الحليم عامر
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كفرقاسم: اختفاء اثار الشاب عبد الحليم عامر وعائلته تناشد بالمساعدة

علم ان الشاب فقدت اثاره منذ يومين بدون اي سابق انذار وفُقد الاتصال معه منذ ذلك الحين ، واي معلومات عنه يرجى الاتصال : 0502593837

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-26 19:07:06 A A

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان :" الشاب عبدالحليم احمد خميس عامر قد اختفت اثاره منذ يومين والعائلة تبحث عنه ولم تجده حتى الان ، ومن هنا تناشد العائلة مواطني كفرقاسم والمنطقة والوسط العربي بالمساعدة بالعثور على المفقود عبدالحليم احمد خميس عامر" .وعلم ان الشاب فقدت اثاره منذ يومين بدون اي سابق انذار وفُقد الاتصال معه منذ ذلك الحين ، واي معلومات عنه يرجى الاتصال : 0502593837 .

 

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