كفرقاسم: اختفاء اثار الشاب عبد الحليم عامر وعائلته تناشد بالمساعدة

علم ان الشاب فقدت اثاره منذ يومين بدون اي سابق انذار وفُقد الاتصال معه منذ ذلك الحين ، واي معلومات عنه يرجى الاتصال : 0502593837

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان :" الشاب عبدالحليم احمد خميس عامر قد اختفت اثاره منذ يومين والعائلة تبحث عنه ولم تجده حتى الان ، ومن هنا تناشد العائلة مواطني كفرقاسم والمنطقة والوسط العربي بالمساعدة بالعثور على المفقود عبدالحليم احمد خميس عامر" .وعلم ان الشاب فقدت اثاره منذ يومين بدون اي سابق انذار وفُقد الاتصال معه منذ ذلك الحين ، واي معلومات عنه يرجى الاتصال : 0502593837 .