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شباب وصبايا تسريحات ليدي- عزيزتي: كيف تبرزين جمالك مع الشعر الفضي؟

شباب وصبايا

ليدي- كيف تبرزين جمالك مع الشعر الفضي؟
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ليدي- عزيزتي: كيف تبرزين جمالك مع الشعر الفضي؟

يفضل وضع لون الكرز على شفتيك مع شعرك الفضي لإبراز لون شعرك، أما ظلال العيون فيفضل استخدامك للألوان الهادئة أو الحفاظ على عيونك بالكحل الأسود والماسكارا فقط لإطلالة رائعة

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ليدي كل العرب - الناصرة
نشر: 2016-12-27 16:49:21 A A

ليدي- اللون الفضي هو نجم الألوان لهذا الموسم، ورغم أنه من أكثر الألوان التي تحتاج إلى تفكير طويل وقرار جريء قبل اختيارها لشعرك، إلا أنه يمكنك اختياره ببساطة شديدة الآن؛ لأنه رائج جداً بين الفتيات هذا الموسم، فبدلاً من استخدامك للشعر المستعار باللون الفضي، يمكنك اتخاذ هذه الخطوة الجريئة لصبغ شعرك بهذا اللون، ولا تقلقي، فاللون الفضي من الألوان التي تتماشى مع ألوان كثيرة، مثل: الأحمر، والأزرق، والبرتقالي، لذا لن تكون لديك مشكلة عند اختيارك للملابس أو المكياج.

يتميز اللون الفضي بأنه من الألوان التي يمكنك استخدامها مع ألوان كثيرة أخرى، فمع شعرك الفضي يمكنك ارتداء اللون الأزرق والوردي والأصفر والأخضر وغيره من الألوان، ويمكنك ارتداء سترة من اللون الأخضر مع الأسود وبنطلون من الجينز والشعر الفضي، وستحصلين على إطلالة خيالية.

يفضل وضع لون الكرز على شفتيك مع شعرك الفضي لإبراز لون شعرك، أما ظلال العيون فيفضل استخدامك للألوان الهادئة أو الحفاظ على عيونك بالكحل الأسود والماسكارا فقط لإطلالة رائعة.

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