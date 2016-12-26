زحالقة: تصريحات عودة لا تمثل المشتركة والقضية باتت تأخذ طابعها الإنساني وتدحض الجانب الأمني

جمال زحالقة:

ما قاله النائب أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا يمثل القائمة الشتركة، بل هو موقف شخصي وعليه كل من يريد مناقشة الأمر فليناقش أيمن عودة وليس القائمة المشتركة



قاضي المحكمة أكد اليوم خلال الجلسة أن الشبهات بعيدة بأن تكون أمنية، وهذا يشير الى أن ما قاله غطاس هو صحيح، وأن الشبهات هي عبارة عن أمور فارغة، وهذا إنجاز كبير

صرح عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة خلال التظاهرة التي أقيمت اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قائلا: "إن تصريحات أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا تمثل القائمة المشتركة". وقال زحالقة في معرض حديثه:"قاضي المحكمة أكد اليوم خلال الجلسة أن الشبهات بعيدة بأن تكون أمنية، وهذا يشير الى أن ما قاله غطاس هو صحيح، وأن الشبهات هي عبارة عن أمور فارغة، وهذا إنجاز كبير، ان تحمل القضية الطابع الإنساني حتى قبل الوطني".





جمال زحالقة





واضاف زحالقة:"د. غطاس لم يرتكب مخالفة امنية ولم ينوِ ارتكاب مخالفة كذلك، القاضي قال في الجلسة الأولى بأنه لا يوجد اساس لشبهات بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب، والقاضي قال ان لا بعد امني للقضية، وهناك اهمية سياسية لهذه التصريحات بان هذا يمنع اليمين بأن يقدم طلب اقصاء للنائب غطاس من الكنيست". وتابع:"هذا تطور ايجابي نحن قلناه منذ البداية وهذا يدل على مصداقية ما قاله غطاس، منذ اليوم الأول للقضية، التي باتت تأخذ بعدها الحقيقي".



وقال زحالقة: "هذه الخطوات التي نقوم بها، هي بموافقة الجميع. هنالك بعض أعضاء المشتركة يعلنون عن مواقف شخصية غير ملزمة بالقائمة، وهم لا يمثلون القائمة. ما قاله النائب أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا يمثل القائمة الشتركة، بل هو موقف شخصي وعليه كل من يريد مناقشة الأمر فليناقش أيمن عودة وليس القائمة المشتركة".

