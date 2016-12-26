اغلاق
اغلاق
أخبار اخبار الكنيست زحالقة: تصريحات عودة لا تمثل المشتركة والقضية باتت تأخذ طابعها الإنساني وتدحض الجانب الأمني

أخبار

زحالقة: تصريحات عودة في المقابلة المتلفزة لا تمثلنا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

زحالقة: تصريحات عودة لا تمثل المشتركة والقضية باتت تأخذ طابعها الإنساني وتدحض الجانب الأمني

جمال زحالقة: 

ما قاله النائب أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا يمثل القائمة الشتركة، بل هو موقف شخصي وعليه كل من يريد مناقشة الأمر فليناقش أيمن عودة وليس القائمة المشتركة

قاضي المحكمة أكد اليوم خلال الجلسة أن الشبهات بعيدة بأن تكون أمنية، وهذا يشير الى أن ما قاله غطاس هو صحيح، وأن الشبهات هي عبارة عن أمور فارغة، وهذا إنجاز كبير

XL: انتهت اللعبة.. إضغطوا لمعرفة اسماء الفائزين
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-26 18:41:40 A A

صرح عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة خلال التظاهرة التي أقيمت اليوم أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، قائلا: "إن تصريحات أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا تمثل القائمة المشتركة". وقال زحالقة في معرض حديثه:"قاضي المحكمة أكد اليوم خلال الجلسة أن الشبهات بعيدة بأن تكون أمنية، وهذا يشير الى أن ما قاله غطاس هو صحيح، وأن الشبهات هي عبارة عن أمور فارغة، وهذا إنجاز كبير، ان تحمل القضية الطابع الإنساني حتى قبل الوطني".



جمال زحالقة 


واضاف زحالقة:"د. غطاس لم يرتكب مخالفة امنية ولم ينوِ ارتكاب مخالفة كذلك، القاضي قال في الجلسة الأولى بأنه لا يوجد اساس لشبهات بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب، والقاضي قال ان لا بعد امني للقضية، وهناك اهمية سياسية لهذه التصريحات بان هذا يمنع اليمين بأن يقدم طلب اقصاء للنائب غطاس من الكنيست". وتابع:"هذا تطور ايجابي نحن قلناه منذ البداية وهذا يدل على مصداقية ما قاله غطاس، منذ اليوم الأول للقضية، التي باتت تأخذ بعدها الحقيقي".

وقال زحالقة: "هذه الخطوات التي نقوم بها، هي بموافقة الجميع. هنالك بعض أعضاء المشتركة يعلنون عن مواقف شخصية غير ملزمة بالقائمة، وهم لا يمثلون القائمة. ما قاله النائب أيمن عودة في المقابلة المتلفزة لا يمثل القائمة الشتركة، بل هو موقف شخصي وعليه كل من يريد مناقشة الأمر فليناقش أيمن عودة وليس القائمة المشتركة".
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تشكيلة مميزة من الألعاب لمجموعة SING | [245 قراءة]
2 ألمانيا تدافع عن قرار إدانة بناء المستوطنات | [208 قراءة]
3 مشعل: المقاومة تصنع وتهرب سلاحها وتحفر أنفاقها وتعد | [176 قراءة]
4 قلنسوة: الامطار تغرق شارع صلاح الدين والاهالي يتذمرون | [168 قراءة]
5 مصرع الشاب محمد بكري من البعنة | [163 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تل أبيب: تمديد فترة إعتقال مشتبه من كفرقاسم | [0 مشاركة]
2 إلزام المعارف بإلغاء قرارها بالتمييز بين الطلّاب | [0 مشاركة]
3 كفرقرع تعود للقمة بعد فوز 3-0 على بلدي يافة الناصرة | [0 مشاركة]
4 يافة: فعاليات متنوعة في الاعدادية الحديقة | [0 مشاركة]
5 مدرسة المتنبّي في حيفا تقيم سوق العطاء | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب