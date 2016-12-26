ترنيمة ميلادية جديدة للفنانة فيفيان بشارة

تُعرف هذه الترنيمة سابقا باسم "كارول الطبال" وهي اغنية شعبية ميلادية كتبتها الملحنة كاثرين ديفيس عام 1941.كلمات الترنيمة تتحدث عن صبي فقير، استدعي من قبل المجوس ليزور مهد الرب يسوع

اطلقت الفنانة فيفيان بشارة ترنيمة ميلادية جديدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بعنوان "ولد المسيح" من كلماتها وتوزيع موسيقي لعازف البيانو الروسي دانييل كروكولوف وهي النسخة العربية لترنيمة Little Drummer Boy.



ولقد كانت تُعرف هذه الترنيمة سابقا باسم "كارول الطبال" وهي اغنية شعبية ميلادية كتبتها الملحنة كاثرين ديفيس عام 1941.كلمات الترنيمة تتحدث عن صبي فقير، استدعي من قبل المجوس ليزور مهد الرب يسوع. لم يكن يحمل هدية لكونه فقيرا فقام بالتطبيل ليسوع بموافقة امه العذراء. ويقول في النهاية انه قدم افضل ما لديه وقد حصل على ابتسامة الطفل له.



الترنيمة معروفة عالميا وقد تم غناؤها بلغات عديدة من قبل فنانين عالميين امثال :WhitneyHouston, Pavarotti ,

Nana Mouskouri وغيرهم وفرق عالمية شهيرة Boney M , ABBA , Pentatonix وغيرها

نذكر بان في ارشيف الفنانه فيفيان اغاني ميلاديه اخرى

"جايين نعّيدكو" "جايي سنه" و"عيّد الليل".

تصفيف شعر : صالون OGGI- سامر اسحاق – حيفا

ماكياج : موران شتينبرج

تصوير : يانير سيلع