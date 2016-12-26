مصرع شاب من البعنة واصابة اخرين في حادث طرق مروع بالقرب من كرمئيل

طواقم حيان فدمت العلاج لأربع إصابات متفاوتة من حادث طرق صعب بجانب شوراشيم حيث تم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج

لقي شاب (30 عامًا) مصرعه وأصيب آخرين بجراح متفاوتة في حادث طرق مروع على شارع 784 قرب مفرق شورشيم بجانب مدينة كرمئيل، بعد ظهر اليوم الاثنين. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث .





من مكان الحادث- تصوير: مركز حيّان الطبي



وجاء من مركز حيّان الطبي: "قدمت طواقم حيّان العلاج لأربعة مصابين بجراح متفاوتة في حادث طرق مروع وقع بجانب شورشيم، حيث تم نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج". وعلم أن القتيل من بلدة البعنة.



وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "وقع حادث طرق مروع، اليوم الاثنين، على شارع رقم 784 بالمقطع ما بين شورشيم ويوڤليم، ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، تخلل الحادث اصطدام ما بين مركبتين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجراح متفاوتة، حيث عكفت طواقم الانقاذ والاسعافات الاولية على احالتهم للعلاج في المستشفى بينما باشرت الشرطة باعمال التشخيص الجنائي والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" وفقا للبيان.

وعمم كايد ظاهر المتحدث والمركز للإعلام العربي في سلطة الإطفاء والإنقاذ بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وقع حادث طرق مروع، اليوم الاثنين عند مفترق شورشيم بين مجموعة سيارات، وعليه هرعت طواقم الاطفاء والإنقاذ الى المكان، هذا، وأسفر الحادث وعلى ما يبدو عن عدة إصابات خطيرة من ببنهم مصاب وصفت حالته بالحرجة" وفقا للبيان.

الصور التالية من مكان الحادث- تصوير: مركز حيّان الطبي



