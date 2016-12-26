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رياضة وشباب رياضة عالمية باوزا مدرب الأرجنتين يخطط لاستدعاء كارلوس تيفيز

رياضة وشباب

مدرب الأرجنتين يخطط لاستدعاء كارلوس تيفيز
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باوزا مدرب الأرجنتين يخطط لاستدعاء كارلوس تيفيز

باوزا يراقب اللاعب وسبق وأن أشاد بأدائه في المباريات الأخيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2016-12-26 18:18:54 A A

يخطط ايدكاردو باوزا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لاستدعاء كارلوس تيفيز، مهاجم بوكا جونيور من أجل تعزيز هجوم التانجو.


اللاعب كارلوس تيفيز

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انتقال تيفيز إلى الدوري الصيني لن يعرقل ضمه إلى المنتخب الأرجنتيني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تحدثت تقارير إعلامية حول أن النادي الصيني عرض 84 مليون يورو (87.79 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات تيفيز (32 عاما).

وأضافت الصحيفة: "رغم اتجاه للعب في الصين بداية من عام 2017، إلا أن عودته لتمثيل منتخب الأرجنتين باتت أقرب".

وتابعت: "باوزا يراقب اللاعب وسبق وأن أشاد بأدائه في المباريات الأخيرة، خاصة وأنه لا يقلل من الدوري الصيني الذي أصبح دوري التنافسي يضم عددًا من اللاعبين الكبار، والدليل على ذلك استدعائه للافيتزي الفترة الماضية".

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