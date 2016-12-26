روسيا ستزيد صادراتها من النفط الخام في 2017

نائب وزير الطاقة الروسي، كيريل مولودتسوف:

إمدادات روسيا من المنتجات النفطية من المتوقع أن تتراجع بنحو 2.5% في 2017، مع تصاعد وتيرة العمل في برنامج ضخم لتحديث المصافي يهدف إلى تحسين جودة الوقود

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أنّها ستزيد صادرات النفط بنحو 5% هذا العام إلى 253.5 مليون طن، حيث أوضح نائب وزير الطاقة الروسي، كيريل مولودتسوف أنّ "زيادة طفيفة متوقعة خلال العام القادم، وأنّ إمدادات روسيا من المنتجات النفطية من المتوقع أن تتراجع بنحو 2.5% في 2017، مع تصاعد وتيرة العمل في برنامج ضخم لتحديث المصافي يهدف إلى تحسين جودة الوقود.





صورة توضيحية

وأشار مولودتسوف في تصريحاته اليوم الاثنين إلى أنّ "بلاده ستضخ 277 مليون طن من المنتجات النفطية في 2016، وأن هذا الحجم سينخفض إلى نحو 270 مليون طن من أنواع الوقود الأعلى جودة في 2017". وأضاف أنّه "من المتوقع أن يصل حجم إنتاج البنزين في 2017 إلى 39.8 مليون، في حين سيتجاوز إنتاج وقود الديزل 70 مليون طن. وقد يتقلص إنتاج زيت الوقود بأكثر من مليوني طن بسبب زيادة في رسوم التصدير اعتباراً من الأول من يناير 2017".



وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قال الأسبوع الماضي، إنّه "من المتوقع أن يزيد إنتاج بلاده من النفط في 2016 بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 547.5 مليون طن". واقترح نوفاك عقد اجتماع للجنة المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق إنتاج النفط العالمي بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أواخر يناير/كانون ثاني.