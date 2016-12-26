الناصرة: وجبة غداء لطاقم مدرسة العلوم والتكنولوجيا

مدير المدرسة حنا ابو العسل رحب بداية بكافة اسرة المدرسة وشكر اعضاء لجنة المعلمين على هذه المبادرة

شكر كل من رئيس لجنة المعلمين المربي جمال حبيب الله وعضو منظمة المعلمين ومدير صناديق الاستكمال المربي خالد دراوشة جميع المعلمين الذين لبوا الدعوة متمنين لهم عطلة سعيدة

أفادنا المربي خالد شدافنة من مدرسة العلوم والتكنولوجيا – الناصرة في بيان للمدرسة أنّه:"مع انتهاء الفصل الاول وحلول الاعياد المجيدة، احتفل طاقم مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة بتناول وجبة غداء مشتركة في مطعم مراسينا في الناصرة ظهر يوم الجمعة الموافق 23/12/2016".





خلال وجبة الغداء للهيئة التدريسية

وأضاف البيان:"مدير المدرسة حنا ابو العسل رحب بداية بكافة اسرة المدرسة وشكر اعضاء لجنة المعلمين على هذه المبادرة، والتي تأتي تقديرا للجهود المباركة التي يبذلها طاقم المعلمين والاداريين والعاملين في المدرسة وعلى التعاون الذي يخدم مصلحة المدرسة وطلابها، متمنيا للجميع عطلة موفقة وهادئة وعيدا سعيدا لجميع المحتفلين بالاعياد المجيدة وعيد رأس السنة الميلادية".



واختتم البيان:"هذا وقد شكر كل من رئيس لجنة المعلمين المربي جمال حبيب الله وعضو منظمة المعلمين ومدير صناديق الاستكمال المربي خالد دراوشة جميع المعلمين الذين لبوا الدعوة متمنين لهم عطلة سعيدة، كما شكروا صاحب مطعم مراسينا على حسن الضيافة والخدمة والوجبات الفاخرة والرائعة التي قدمت للمعلمين. طاقم المعلمين الذي حضر بكامله اعرب عن سعادته التامة شاكرا اعضاء لجنة المعلمين على هذه اللفتة الطيبة"، بحسب البيان.