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رياضة وشباب رياضة محلية تأجيل ست مباريات ضمن دوري الدرجة الثانية بسبب أحوال الطقس

رياضة وشباب

تأجيل ست مباريات ضمن دوري الدرجة الثانية
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تأجيل ست مباريات ضمن دوري الدرجة الثانية بسبب أحوال الطقس

 

تأثرت الملاعب كثيرا، ومن أجل الحرص على سلامة اللاعبين والمشجعين، فقد تم الاعلان عن تأجيلها الى يوم الثلاثاء المقبل

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من: حجاج رحّال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2016-12-26 16:09:03 A A

قرر مسؤولو الاتحاد العام بكرة القدم تأجيل ست مباريات كان ن المفروض أن تجرى، غدا الثلاثاء، ضمن المنطقتين الشماليتين في دوري الدرجة الثانية، وذلك بسبب أحوال الطقس الماطرة والعاصفة. وقد تأثرت الملاعب كثيرا، ومن أجل الحرص على سلامة اللاعبين والمشجعين، فقد تم الاعلان عن تأجيلها الى يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنضم اليها المباراة المؤجلة بين فريقي هبوعيل صندلة وهبوعيل رموت منشيه. اليكم المباريات التي تم تأجيلها:


ارشيف

المنطقة الشمالية "أ"

مكابي معلوت 14:00 بيتار حيفا (الثلاثاء) في معلوت
اتحاد مجد الكروم 14:00 مكابي نحف (الثلاثاء) في نحف
هبوعيل شفاعمرو 14:30 نادي كريات يام (الثلاثاء) في كابول
هبوعيل البعينة 14:30 الأخوة عرابة (الثلاثاء) في البعنة

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي اكسال 14:00 اتحاد كفر قرع (الثلاثاء) في اكسال
هبوعيل أم الفحم 19:00 هبوعيل زلفة (الثلاثاء) في أم الفحم

 

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