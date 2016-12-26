أوكرانيا بعد إلغاء زيارة رئيس حكومتها: تسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتم بشكل سلمي
يُذكر أنّ نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة، الأيام المقبلة، لرئيس الحكومة الأوكرانية فولوديمير غرويسمان، وقد اتخذ قرار إلغاء الزيارة احتجاجا على تصويت أوكرانيا على قرارات مجلس الأمن الدولي
وزارة الخارجية الأوكرانية:
تسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتم بشكل سلمي
الجدل السياسي الداخلي "العاطفي" في اسرائيل بما يخص قرار مجلس الأمن الدولي يجب ألا يعيق العلاقات الودية مع أوكرانيا
نصوت لصالح التعايش السلمي بين دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين، وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وضرورة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة
"إنّ تسوية الصراع ال اسرائيل ي ال فلسطين ي يجب أن تتم بشكل سلمي"، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الاوكرانية، مشيرة الى أنّ الجدل السياسي الداخلي "العاطفي" في اسرائيل بما يخص قرار مجلس الأمن الدولي يجب ألا يعيق العلاقات الودية مع أوكرانيا .
جدير بالذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة، الأيام المقبلة، لرئيس الحكومة الأوكرانية فولوديمير غرويسمان، وقد اتخذ قرار إلغاء الزيارة احتجاجا على تصويت أوكرانيا على قرارات مجلس الأمن الدولي.
هذا، وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نشر على موقع الوزارة: "نحن نصوت لصالح التعايش السلمي بين دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين، وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وضرورة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة".
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبنى، الجمعة، قرارًا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وفي خطوة نادرة، أدى إمتناع واشنطن إلى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15. ويدعو القرار إسرائيل إلى "وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية"، إذ يعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وتعرض لخطر حل الدولتين".
وعقب ساعات قليلة من تبني القرار، استدعت إسرائيل سفيريها من نيوزيلندا والسنغال، اللتين دعتا إلى تنظيم التصويت على القرار، للتشاور، وجاء ذلك وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما أعلنت إسرائيل، في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، السبت، أنها لن تمتثل لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة بشأن بناء المستوطنات". ووفقاً لنص البيان، فإن "إسرائيل ترفض القرار المشين الذي اتخذته الأمم المتحدة ضد إسرائيل، ولن تنفذه".