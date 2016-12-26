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أوكرانيا بعد إلغاء زيارة رئيس حكومتها: تسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتم بشكل سلمي

يُذكر أنّ نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة، الأيام المقبلة، لرئيس الحكومة الأوكرانية فولوديمير غرويسمان، وقد اتخذ قرار إلغاء الزيارة احتجاجا على تصويت أوكرانيا على قرارات مجلس الأمن الدولي



وزارة الخارجية الأوكرانية:

تسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني يجب أن تتم بشكل سلمي

الجدل السياسي الداخلي "العاطفي" في اسرائيل بما يخص قرار مجلس الأمن الدولي يجب ألا يعيق العلاقات الودية مع أوكرانيا

نصوت لصالح التعايش السلمي بين دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين، وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وضرورة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة



موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2016-12-26 23:00:12 A نشر: 2016-12-26 23:00:12 A